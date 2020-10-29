В Кузбассе врача накажут за курение в ковид-центре

В кемеровском перинатальном центре, перепрофилированном под прием больных коронавирусом, сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что один из врачей закурил в служебном помещении.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 25 октября, сообщили в Минздраве Кузбасса «Интерфаксу». На вызов выехали пожарные, но затем он был отменен как ложный.

Выяснилось, что пожарная сигнализация сработала из-за электронной сигареты, которую закурил врач. Виновный установлен и привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в министерстве.

Областной перинатальный центр в Кемерово был перепрофилирован для приема зараженных коронавирусом в марте, до этого он временно приостанавливал прием рожениц из-за угрозы распространения Covid-19.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 29.10.20

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