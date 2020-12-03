Трое бывших президентов США публично привьются от коронавируса, чтоб доказать безопасность вакцины

Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон – добровольно привьются вакциной против Covid-19 публично, чтобы повысить общественное доверие к безопасности лекарств.

Члены этой просветительской кампании надеются, что это приведет к укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины и станет мощным сигналом для общества. Делается все в преддверии массовой вакцинации, она начнется в США после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешит пустить вакцину в дело.

Фредди Форд, глава администрации Буша, рассказал CNN, что 43-й президент обратился к доктору Энтони Фаучи – директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний – и доктору Деборе Биркс, координатору реагирования на коронавирус Белого дома. Его интересовало, как он может помочь в продвижении вакцины.

«Несколько недель назад президент Буш попросил меня сообщить доктору Фаучи и доктору Бирксу, что, когда придет время, он хочет сделать все возможное, чтобы помочь своим согражданам пройти вакцинацию», – рассказал Форд CNN. – Во-первых, вакцины должны считаться безопасными и вводиться приоритетным группам населения. Затем президент Буш встанет в очередь за своим и с радостью сделает это на камеру».

Пресс-секретарь Клинтона сообщил CNN в среду, Билл тоже будет готов продвигать вакцину.

«Президент Клинтон обязательно привьется, как только укол станет для него доступным, исходя из приоритетов, определенных должностными лицами общественного здравоохранения. И он сделает укол прилюдно, если это поможет побудить всех американцев сделать то же самое», – сказала Анхель Урена.

Ранее сообщалось, что Обама в интервью с ведущим SiriusXM Джо Мэдисоном, которое должно выйти в эфир в четверг, отметил, что если Энтони Фаучи сказал, что вакцина от коронавируса безопасна, он ему верит.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 03.12.20

Главный санитарный врач Зауралья попросил жителей не устраивать гулянья в новогодние праздники. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 16 тысяч. / Антимонопольщики не будут заниматься ценами на коронавирусные лекарства и тесты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»