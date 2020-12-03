В США поставлен рекорд суточной смертности от ковида

Соединенные штаты сообщают о новом рекорде суточной смертности о коронавируса.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в среду в стране было зафиксировано 3157 новых случаев смерти от коронавируса, что является самым высоким количеством летальных исходов за один день с начала пандемии.
Предыдущие «рекордные дни выглядят так:
2 декабря: 3 157
15 апреля: 2603
1 декабря: 2,597
7 апреля: 2570
21 апреля: 2542
Как сообщает CNN, больницы США перегружены и работают на пределе сил. Количество госпитализаций за последние сутки вышло за пределы 100 тысяч человек.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 03.12.20
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