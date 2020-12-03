В США поставлен рекорд суточной смертности от ковида

Соединенные штаты сообщают о новом рекорде суточной смертности о коронавируса.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в среду в стране было зафиксировано 3157 новых случаев смерти от коронавируса, что является самым высоким количеством летальных исходов за один день с начала пандемии.

Предыдущие «рекордные дни выглядят так:

2 декабря: 3 157

15 апреля: 2603

1 декабря: 2,597

7 апреля: 2570

21 апреля: 2542

Как сообщает CNN, больницы США перегружены и работают на пределе сил. Количество госпитализаций за последние сутки вышло за пределы 100 тысяч человек.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 03.12.20

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