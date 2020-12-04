Байден попросил американцев 100 дней не снимать маски

Избранный президент США Джо Байден заявил, что попросит американцев носить маски в течение первых 100 дней его пребывания в должности, чтобы ограничить распространение коронавируса.

В интервью CNN он сообщил, что, по его мнению, если каждый американец будет носить маску, это приведет к значительному сокращению заболеваемости.

Байден также анонсировал, что прикажет носить маски во всех правительственных зданиях США.

Напомним, что на текущий момент в США зарегистрировано 14,1 миллиона случаев заболевания и 276 000 случаев смерти от Covid-19.

Эксперты по конституционным вопросам говорят, что президент США не имеет юридических полномочий приказывать американцам носить маски, но Байден сказал во время интервью, что он и его вице-президент Камала Харрис подадут согражданам личный пример.

Исполнительная власть президента распространяется на собственность правительства США, и г-н Байден сказал CNN, что намерен воспользоваться такими полномочиями.

«Я собираюсь издать постоянный приказ, что в федеральных зданиях вы должны носить маску», – сказал он.

По мнению Байдена тотальный масочный режим должен также затронуть общественный транспорт, в том числе самолеты.

В интервью CNN г-н Байден также сообщил, что сохранит доктора Энтони Фаучи, ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям в США, в качестве главного медицинского советника команды новой администрации по Covid-19.

Вашингтон, Елена Васильева

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