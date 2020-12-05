Американцам советуют носить маски даже дома

Американцам советуют носить маски все время, даже дома. В пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что именно маски «критически важны» для контроля над распространением коронавируса.

Обзор CDC того, что работает, ясно дает понять, что использование масок, физическое дистанцирование, избегание толпы и мытье рук – все это может помочь контролировать распространение вируса – и позволит детям вернуться в школу и снова открыть бизнес, сообщает СNN.

«Последовательное и правильное использование масок – это стратегия общественного здравоохранения, имеющая решающее значение для снижения респираторной передачи SARS-CoV-2, особенно в свете оценок, согласно которым примерно половина новых инфекций передается лицами, у которых нет симптомов», – говорится в резюме CDC.

«Неопровержимые доказательства теперь подтверждают преимущества тканевых масок для лица как для контроля источников (для защиты других), так и, в меньшей степени, для защиты владельца», – считают Маргарет Хонейн из CDC, доктор Генри Уолк и его коллеги.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 05.12.20

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