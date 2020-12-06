Из-за роста заболеваемости ковидом больницы США вышли на предел возможностей

Больницы по всей территории Соединенных Штатов находятся под огромным давлением, поскольку страна продолжает достигать рекордных уровней новых случаев Covid-19, добавив к статистике более 1 миллиона новых случаев в первые пять дней декабря.

«Мы с каждым днем ​​наблюдаем рост числа пациентов с Covid-19, как тех, кто немного болен, так и тех, кто действительно болен», – рассказала д-р Меган Ранни, медицинский аналитик CNN и директор Brown-Центра цифрового здравоохранения при университете Брауна в Провиденсе, сообщает CNN.

«По мере того, как это происходит, наши больницы заполняются, а наши работники заболевают. На наших этажах не хватает технических специалистов, пульманологов и медсестер», – сообщила Меган Рэнни. «Мы находимся на грани кризиса», – добавила она.

В пятницу в больницах США находилось более 101 200 пациентов с Covid-19, что является рекордным показателем с начала пандемии. Больничные системы и медицинские работники приближаются к своему пределу.

Эксперты опасаются потенциального всплеска инфекций, связанных с собраниями в честь Дня благодарения, отмечание праздника в компаниях может спровоцировать новый рост заболеваемости и окончательно перегрузить больницы и медперсонал, отмечает CNN.

Вашингтон, Александра Столицына

Вашингтон. Другие новости 06.12.20

Британская королева и ее муж будут привиты от коронавируса в ближайшие дни. / В России установлен новый рекорд по заболеваемости Covid-19. / В Крыму за сутки от ковида скончались 7 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»