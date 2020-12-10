Южная Корея будет лечить коронавирус в транспортных контейнерах

Южная Корея переоборудовала 53 транспортных контейнера в больничные палаты, чтобы восполнить нехватку коек в Сеуле для ковидных больных.

По словам представителя правительства города Сеула Сон Ын Чхоль, в транспортных контейнерах будет установлено 150 спальных мест. 48 коек будут развернуты в Сеульском медицинском центре уже 10 декабря.

Официальный представитель службы контроля заболеваний Сеула Пак Ю-ми заявил на брифинге в четверг, что 83% имеющихся в городе коек для пациентов с коронавирусом используются, и только три процента остаются в резерве для тех, кто находится в тяжелом состоянии.

По словам Пак, общее количество инфицированных в южнокорейской столице достигло показателя в 11 175 человек.

В то же время министерство обороны Южной Кореи заявило, что с пятницы планирует направить 362 армейских офицера для помощи в проведении эпидрасследований в Сеуле. Они будут работать в 81 центре общественного здравоохранения после прохождения обучения в Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний, говорится в заявлении министерства обороны.

Всего в Южной Корее с начала пандемии было выявлено 40 098 случаев коронавируса, погибло 564 человека.

Сеул, Елена Васильева

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