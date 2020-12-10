Мексика купила у Китая 35 миллионов доз вакцины от Covid-19

Министерство здравоохранения Мексики подписало сделку о покупке 35 миллионов доз китайской вакцины CanSino Biologics, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в твите, опубликованном поздно вечером в среду.

Эбрард ранее заявлял, что Мексика надеется официально заключить сделку на этой неделе, сообщает CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике подтверждено около 1,2 миллиона случаев коронавируса. Страна сообщила о четвертом по величине количестве погибших от вируса в мире, страна потеряла уже 111 000 человек.

Мехико, Елена Васильева

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