В США начинается антиковидная вакцинация индейцев

Служба здравоохранения индейцев навахо (IHS) получит на будущей неделе первые партии антиковидной вакцины от Pfizer / BioNTech.

«Груз будет доставлен в Индийский медицинский центр Gallup, Chinle HIS и Северный медицинский центр навахо, где вакцины будут храниться при глубокой заморозке», – говорится официальном в заявлении.

За распрределением вакцины будут следить сами индейцы. Они уже получили достаточное количество опыта и знаний для борьбы с пандемией.

«В течение некоторого времени IHS проводила обширное планирование, а также проводила практические занятия в своих больницах», – сообщила главный медицинский директор службы здравоохранения индейцев района Навахо доктор Лоретта Кристенсен.

Члены племени навахо в настоящее время находятся на 57-часовой изоляции, которая началась в пятницу в 20:00 по московскому времени и продлится до понедельника в 5:00 по московскому времени.

«Мы должны оставаться едиными в борьбе с Covid-19, и мы должны делать больше, чтобы помочь нашим медицинским работникам», – сказал вице-президент навахо Майрон Лайзер в пресс-релизе. – Наши больницы и медицинские работники перегружены из-за высокого уровня новых случаев Covid-19».

Нация навахо изо всех сил пыталась контролировать вирус в своем сообществе, о котором ранее сообщал CNN. Согласно отчету, недавний всплеск числа случаев вынудил навахо изолироваться.

Департамент здравоохранения навахо сообщил о 203 новых случаях заболевания Covid-19 и 7 новых случаях смерти в субботу, в результате чего общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 19,420, а общее количество смертей – 718.

Вашингтон, Елена Васильева

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