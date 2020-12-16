Китайская Fosun Pharma купит 100 миллионов антиковидных вакцин BioNTech

Китайский гигант здравоохранения Fosun Pharma заключил сделку с BioNTech на покупку 100 миллионов доз их вакцины против коронавируса для использования и распространения на материковом Китае.

Сделка будет зависеть от одобрения китайских регулирующих органов, говорится в заявлении Fosun Pharma в среду.

«Местное клиническое испытание фазы 2 мРНК-кандидата на вакцину COVID-19 BNT162b2 продолжается в Цзянсу, Китай», – говорится в заявлении.

Вакцина будет производиться на производственных мощностях BioNtech в Германии.

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Китая и Национальное управление медицинских продуктов за их приверженность и доверие к нашим усилиям по разработке вакцин, которые помогут справиться с этой глобальной угрозой пандемии, – сообщил генеральный директор BioNTech доктор Угур Сахин. – Совместная работа с Fosun Pharma является свидетельством важности глобального сотрудничества и отражает нашу стратегию по поставке нашей вакцины по всему миру. Это соглашение является важным шагом на пути к нашей общей цели – предоставить безопасную и эффективную вакцину людям во всем мире».

Вакцина BioNTech, разработанная совместно с Pfizer, уже получила разрешение на использование в США и Великобритании. Ожидается, что медицинские структуры ЕС одобрят ее использование в ближайшее время.

Гонконг, Елена Васильева

Гонконг. Другие новости 16.12.20

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