Астраханский чиновник ответит за гибель ребенка после падения в колодец

В Астрахани начальник районного участка сети канализации МУП «Астрводоканала» подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летней девочке в результате ее падения в колодец

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного участка сети канализации МУП «Астрводоканала». Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в совершении причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Днем 1 сентября 11-летняя девочка провалилась в открытый колодец водоотводящей сети, около дома №45 на улице Акмолинская. Девочка получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, 28 сентября она скончалась, не приходя в сознание.

По версии следствия, подозреваемый с апреля 2018 года до сентября 2020 года не оградил данный колодец, а также не дал никаких поручений своим подчиненным, что обернулось трагедией. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 16.12.20

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