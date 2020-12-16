Названы необратимые последствиях Covid-19 у пожилых людей

Ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын предупредил о возникновении необратимых поражений легочной ткани при тяжелой форме коронавирусной инфекции у пожилых людей. Об этом эпидемиолог заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Тяжелые формы заболевания Covid-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани», – заявил специалист. Он объяснил, что у пожилых людей регенерация легочной ткани происходит «в очень слабой степени», поэтому после коронавирусной инфекции есть риск развития необратимых изменений легких – фиброза легочной ткани.

Лисицын также заявил, что такие же патологии могут появляться у пожилых людей, переболевших тяжелой пневмонией или другими заболеваниями легких.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.12.20

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