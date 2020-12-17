Представитель ВОЗ: вакцины – не «серебряная пуля» для пандемии

Несмотря на то, что вакцины многообещающи, они «не остановят вирус» и не являются «серебряной пулей» для прекращения пандемии. Об этом, как передает CNN, заявил доктор Такеши Касаи – региональный директор ВОЗ в странах Западной части Тихого океана на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Zoom.

На вопрос CNN, когда мир может надеяться вернуться к нормальной жизни, Касаи сообщил, что «ответ на этот вопрос зависит от всех нас. И от отдельных действий, которые мы предпринимаем сейчас и предпримем в будущем».

По мнению врача, вакцинация на начальном этапе будет очень ограниченной и поэтому следует уделять приоритетное внимание группам высокого риска.

«Что касается других лиц, не входящих в эти группы высокого риска: мы можем ожидать вакцинацию их от 12 до 24 месяцев. И даже тогда есть некоторая неопределенность и некоторые неизвестные», – добавил он.

«Мы должны придерживаться индивидуальных действий и поведения, которые защищают не только нас самих, но и окружающих. Речь идет мытье рук, ношении маски, физическом дистанцировании, избегании мест с повышенным риском», отметил врач.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.12.20

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