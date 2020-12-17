Саудовская Аравия начинает кампанию по вакцинации против Covid-19

Министр здравоохранения Саудовской Аравии получил дозу вакцины, положив в четверг начало массовой вакцинации в королевстве от коронавируса.

Момент самой вакцинации Тауфика аль-Рабиа показали на государственном телевидении, сообщает CNN.

Группы риска будут первыми в очереди на вакцину: речь идет о медработниках, лицах старше 65 лет и тех, кто имеет серьезные хронические заболевания.

Министерство здравоохранения страны объявило, что вакцинация будет проводиться в три этапа, нацеленных на определенные группы, а прививка будет бесплатной для всех граждан.

По данным Министерства здравоохранения, в среду 150 000 человек подписались на вакцинацию через приложение.

По сообщению государственного информационного агентства SPA, Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии одобрило регистрацию вакцины от коронавируса от производителя Pfizer-BioNTech.

Абу-Даби, Елена Васильева

Абу-Даби. Другие новости 17.12.20

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