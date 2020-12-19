Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 1 процент

В России за сутки подтверждено 28 тысяч 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, что составляет 1% от числа заболевших за весь предыдущий период пандемии.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, у 18,8% вновь выявленных зараженных инфекция протекает без клинических проявлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольший прирост инфицированных традиционно фиксируется в Москва – 6 тысяч 459 и Санкт-Петербурге – 3 тысячи 754. В первую пятерку также вошли Московская область – 1 тысяча 514, Нижегородская область – 502 и Свердловская область – 405.

Наименьший прирост отмечен в Ненецком автономный округ – 2 человека или 0,3%.

В целом по стране за сутки умерли 585 пациентов. Больше всего в Санкт-Петербурге – 75. В Москве скончались 74 человека, в Московской области – 33.

В целом с начала пандемии в России зарегистрировано 2 млн 819 тыс 429 случаев COVID-19. 50 тысяч 347 человек от инфекции умерли.

Выписано 2 млн 254 тыс 742 пациентов, продолжают лечение 514 тыс 340 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 21 тысячу. / В Свердловской области снова растет число заболевших Covid-19, 17 человек умерли. / В ЮАР обнаружили новый тип вируса, вызывающего COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»