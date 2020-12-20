Показатель выявляемости COVID-19 в России вновь подбирается к отметке в 29 тысяч

Суточный показатель выявляемости коронавируса в России вновь подбирается к отметке в 29 тысяч: 19 декабря подтверждено 28 тысяч 948 новых случаев. Напомним, последний рекорд был установлен 6 декабря – 29 тысяч 39.
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,4% без клинических проявлений.
За сутки зарегистрировано 511 летальных исходов: в Москве – 77, Санкт-Петербурге – 73, Воронежской области – 22.
Всего с начала пандемии в России выявлено 2 млн 848 тыс 377 случаев коронавируса, умерли 50 тысяч 858 человек, выздоровело 2 млн 275 тыс 657.
Москва, Анастасия Палей
Москва. Другие новости 20.12.20
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