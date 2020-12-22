Эквадор вводит чрезвычайное положение на 30 дней

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о начале 30-дневного чрезвычайного положения и 15-дневного общенационального комендантского часа во время видеообращения к нации в понедельник.

По словам Морено, бары и клубы в Эквадоре будут закрыты во время курортного сезона, в то время как отели и рестораны будут работать только на 30% от полной загрузки, сообщает CNN.

После обнаружения нового варианта Covid-19 в Соединенном Королевстве Морено объявил, что туристы, прибывающие из Великобритании, Австралии, Южной Африки и Европейского Союза, должны предъявить на границе отрицательные результаты ПЦР-тесты, взятые за 10 дней до прибытия в страну. Гости также должны пройти тест на антитела, который будет проводиться в международных аэропортах.

Путешественники, у которых тест на антитела отрицательный, должны помещаться в карантин в отеле в течение пяти дней, а путешественники с положительным результатом теста должны помещаться в карантин на срок в 10 дней.

Москва, Елена Васильева

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