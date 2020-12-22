Байден поставил вакцину от коронавируса

Избранный президент Джо Байден, как обещал после выборов, получил первую дозу вакцины против Covid-19 в Ньюарке, штат Делавэр, в понедельник днем. Трансляция мероприятия шла в прямом эфире, сообщает CNN.

Рядом с избранным президентом была жена Байдена Джилл.

Байден получил вакцину в больнице ChristianaCare Christiana от Табе Мейс, практикующей медсестры и главы службы здравоохранения сотрудников.

Когда Мейс спросила Байдена, хочет ли он посчитать до трех перед тем, как она сделает укол, он сказал: «Нет, просто сделайте, когда будете готовы».

«Я хочу сказать, что мы в огромном долгу перед этими людьми», – сказал Байден после съемки. – Ученые и люди, которые все это собрали, врачи на передовой, люди, которые на самом деле всю работу, это просто потрясающе. Я бы хотел, чтобы у нас было время провести вас через всю больницу, чтобы увидеть, насколько все заняты. И мы в большом долгу перед вами».

Вашингтон, Елена Васильева

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