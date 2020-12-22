В США резко подскочила заболеваемость коронавирусом среди детей

Американская академия педиатрии сообщила в понедельник, что число детей в США, инфицированных коронавирусом, подскочило на 25% в период с 3 по 17 декабря.

Всего же более 1,8 миллиона детей в США дали положительный результат на коронавирус с начала пандемии, говорится в последнем отчете служб здравоохранения.

Как сообщает CNN, только на прошлой неделе было зарегистрировано более 182000 случаев заболевания у детей, что является самым высоким недельным увеличением с начала пандемии.

Тяжелые заболевания, госпитализация и смерть от вируса среди детей все еще редки.

«Однако существует острая необходимость в сборе большего количества данных о долгосрочном воздействии пандемии на детей, включая способы, которыми вирус может нанести вред физическому здоровью инфицированных детей в долгосрочной перспективе, а также его последствия для эмоционального и психического здоровья», – говорится в пресс-релизе Американской академии педиатрии.

По состоянию на 17 декабря в зависимости от штата на долю детей приходилось от 1,1% до 2,8% от общего числа госпитализированных. В категорию «дети» попадают больные возраста 17 лет и младше.

Количество заболевших детей в отчете, вероятно, занижено и является неполным, потому что не все штаты представляют данные одинаково, уточняет CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 22.12.20

Кузбасские власти сочли одиночные пикеты в период пандемии опасней ярмарок. / Госдума минутой молчания почтила память умершего от коронавируса депутата. / Байден поставил вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»