Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины против нового штамма коронавируса, выявленного в Англии

Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины от коронавируса, чтобы убедиться, что они работают против нового штамма, недавно обнаруженного в Великобритании и других странах мира.

«Основываясь на данных, имеющихся на сегодняшний день, мы ожидаем, что иммунитет, индуцированный вакциной Moderna, будет защищать от вариантов, недавно выявленных в Великобритании», – говорится в заявлении Moderna. – В ближайшие недели мы проведем дополнительные тесты, чтобы подтвердить это ожидание».

Pfizer заявила, что в настоящее время «генерирует данные» о том, насколько хорошо образцы крови людей, иммунизированных ее вакциной, «могут нейтрализовать новый штамм из Великобритании».

Некоторые исследователи, изучающие геном варианта из Великобритании, сказали CNN, что у них есть опасения, что мутации этого варианта могут несколько снизить эффективность вакцины.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.12.20

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