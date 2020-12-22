Первые случаи коронавируса выявлены в Антарктиде

В Антарктиде выявлены первые случаи коронавирусной инфекции. До сих пор Антарктида оставалась единственным континентом в мире, не затронутым пандемией.

Ковид обнаружили у 36 сотрудников чилийской исследовательской базе, сообщает минобороны страны. Среди заболевших – 26 военнослужащих чилийской армии и 10 рабочих по обслуживанию станции. Все они срочно эвакуированы в город Пунта-Аренас в Чили. По данным СМИ, зараженные находятся в изоляции, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По предварительным данным, инфекцию на научную базу мог завезти экипаж корабля чилийских ВМС, обеспечивающего полярную базу, пишет The Guardian. На минувшей неделе на его борту выявили три случая заражения Covid-19.

Сантьяго, Наталья Петрова

Сантьяго. Другие новости 22.12.20

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