Маски без социального дистанцирования недостаточно для того, чтобы остановить пандемию – новое исследование

Одного ношения маски без социального дистанцирования может быть недостаточно для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном во вторник в журнале Physics of Fluids.

Как сообщает CNN, если соответствующие рекомендации по социальному дистанцированию нарушены, исследование показывает, что микрочастицы, распространяемые в результате чихания и кашля могут проходить через все протестированные маски (за исключением маски N-95) даже при условии 100% плотного прилегания.

Исследователи использовали машину для имитации кашля и чихания и протестировали пять типов масок с плотным прилеганием к лицу. Испытываемые маски представляли собой маску N95, хирургическую маску, двухслойную тканевую маску, обычную ткань и влажную двухслойную тканевую маску.

В ходе экспериментов, имитирующих носителя вируса в маске, было установлено, что множество маленьких капель в процессе чихания или кашля могут выходить из-под маски, даже если она плотно прилегает к коже. Поэтому средства индивидуальной защиты дыхания могу только уменьшить вирусную нагрузку, но не предотвратить ее.

«Маска определенно помогает, но если люди находятся очень близко друг к другу, все еще есть шанс заражения вирусом», – говорится в заявлении автора исследования Кришны Кота, доцента Государственного университета Нью-Мексико. – Поэтому людям помогут не только маски, но дистанцирование».

Москва, Елена Васильева

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