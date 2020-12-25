У еще одного российского губернатора выявили коронавирус

У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова подтвердился коронавирус, он будет лечиться дома, соблюдая рекомендации медиков. Об этом сообщал сам глава региона в своем инстаграме.

«К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом», – написал губернатор. Он также сообщил, что находится на связи с коллегами, а также удаленно, по мере сил, проводит совещания с министрами

Накануне Морозов сообщил, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он переходит на самоизоляцию и удаленную работу до результатов теста на ковид.

Днем ранее ульяновский губернатор выступил с отчетом о своем работе перед депутатами регионального заксобрания. Во время выступления Морозов сильно кашлял.

Напомним, с начала пандемии коронавирус был диагностирован у более 25 российских губернаторов. В декабре диагноз Covid-19 подтвердила у амурского губернатора Василия Орлова и главы Псковской области Михаила Ведерникова.

Ульяновск, Наталья Петрова

Ульяновск. Другие новости 25.12.20

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