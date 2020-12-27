В США зафиксирован случай тяжёлой аллергии после вакцинации препаратом от ковида производства Moderna

В Соединенных Штатах произошел первый случай тяжелой аллергической реакции на вакцину Moderna от Сovid-19. Пациентом был доктор Хоссейн Садрзаде из больницы в Бостоне, который, по данным ABC, страдал тяжелой аллергией, особенно на моллюсков.

Напомним, что в США в настоящее время разрешена вакцинация двумя веществами, а именно препаратом от Pfizer/BioNTech и вакциной от Moderna. Садрзаде попросил вакцинировать его продуктом от Moderna в связи с недавними сообщениями из ряда стран об отдельных тяжелых аллергических реакциях на препарат от Pfizer.

«Они ввели мне вакцину, и менее чем через минуту я почувствовал, как мое сердце очень быстро бьется, – рассказал доктор, добавив, что быстро вызванные медсестры измерили пульс – он составлял 154 удара в минуту. «Я почувствовал покалывание, онемение языка и горла. Это было такое знакомое чувство, которое у меня было раньше при аллергических реакциях», – добавил он.

Давление упало настолько низко, что, по словам врача, его нельзя было измерить на приборах. Поэтому медсестры разрешили ему сделать экстренную инъекцию адреналина, которую он всегда носит с собой как страдающий тяжелой аллергией. Впоследствии он был доставлен в реанимацию и немного позже выписан, так как его состояние стабилизировалось.

На прошлой неделе регулирующие органы США обсудили потенциальный риск аллергических реакций при оценке безопасности вещества Moderna. В тестах такие последствия произошли в связи с вакцинацией только один раз, через десять дней после применения вещества у участника, у которого также была аллергия на моллюсков, сообщил один из разработчиков вакцины из Moderna.

Известный американский эпидемиолог Энтони Фаучи недавно предупредил, что людей, страдающих аллергией, следует вакцинировать в медицинских учреждениях, где они смогут получить помощь в случае нежелательной реакции.

Бостон, Елена Васильева

Бостон. Другие новости 26.12.20

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