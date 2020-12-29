Белоруссия начинает вакцинацию населения российским «Cпутником V»

Белоруссия объявила о старте 29 декабря 2020 года кампании по вакцинации против нового коронавируса российской вакциной Sputnik V.

«Первая партия вакцины прибыла сегодня в Белоруссию», – говорится в заявлении Министерства здравоохранения. «Первыми будут вакцинированы медицинские работники, учителя и специалисты, которым в силу особенностей своей профессии часто приходится контактировать с людьми», – сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, добавив, что вакцинация будет проведена на общественных началах.

Российские и белорусские власти не сообщили, сколько доз было отправлено в республику.

Белоруссия была первой иностранной страной, которая лицензировала российскую вакцину Sputnik V на своей территории – это произошло в декабре. Клинические испытания там проходили с 1 октября. «Сегодня Беларусь также стала первой страной после России, которая начала вакцинацию своего населения с помощью Спутника V», – говорится в заявлении директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Отметим также, что партии Sputnik V были отправлены также в Аргентину и Венгрию, и Москва надеется получить «миллионы доз» для внутреннего пользования и на экспорт к следующему году.

Россия начала вакцинацию своего населения в начале декабря – с медиков, учителей и других представителей профессий из групп риска. 29 декабря начинается вакцинация людей старше 60 лет.

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 29.12.20

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