ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса для развивающихся стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину Pfizer / BioNTech для использования в чрезвычайных ситуациях, открыв путь странам с низким и средним уровнем дохода для начала иммунизации своего населения против Covid-19.

Вакцина была впервые одобрена в Великобритании 8 декабря для экстренного использования внутри страны, а вскоре после этого этот же препарат одобрили США, Канада и Европейский Союз. Все они начали собственные кампании по вакцинации.

Зеленый свет вакцине, полученный от ВОЗ, означает, что страны без собственных регулирующих органов или средств для тщательной оценки эффективности и безопасности вакцин могут ускорить свои собственные процессы утверждения и начать развертывание программ вакцинации, отмечает CNN.

Высказывались опасения по поводу неравномерного распределения вакцин, поскольку более богатые страны купили или подписали контракты на закупку больших количеств имеющихся доз или доз, ожидающих разрешения на использование.

Теперь ВОЗ заявила, что ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения теперь могут закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 02.01.21

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