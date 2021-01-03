Известный журналист Ларри Кинг уже неделю лежит больнице с ковидом

Известный американский журналист Ларри Кинг заразился Covid-19 и более недели назад был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Как сообщает американский телеканал CNN, на котором журналист проработал 25 лет, 87-летний Ларри Кинг проходит лечение в Cedars Sinai Medical Center.

Журналист входит в группу риска по ковиду. В анамнезе: диабет 2 типа, несколько сердечных приступов, рак легких и стенокардия.

Как отмечает CNN, Кинг – одна из самых влиятельных фигур в истории американского телевидения, его образ с закатанными рукавами рубашки, разноцветными галстуками, подтяжками и большими очками известен зрителям всего мира. В течение 25 лет Кинг вел шоу «Ларри Кинг вживую». Он брал интервью у всех американских президентов с 1974 года и таких политических лидеров, как палестинский Ясир Арафат или российский Владимир Путин, а также у таких звезд как Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Барбра Стрейзанд и т.д.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 03.01.21

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