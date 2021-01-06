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Среда, 6 января 2021, 09:30 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Китай не пустил миссию ВОЗ изучать происхождение коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он «разочарован» тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.

По словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ, сообщает «Евроньюс».

«Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и ещё раз дал понять, что эта миссия – приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», – сообщил на пресс-конференции Тедрос Гебреисус.

Женева, Елена Васильева

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