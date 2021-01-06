Топы японских компаний тайно привились от коронавируса

Руководители нескольких ведущих японских компаний были тайно вакцинированы китайской вакциной от Sinovak. Как сообщает японская газета Maichi Shinbun, восемнадцать человек, в основном директора компаний и члены их семей, были вакцинированы веществом, не одобренным в Японии. По его словам, ее перевез в Японию китайский консультант, связанный с Коммунистической партией Китая.

Майнити Синбун не назвал имена, но рассказал, как глава крупной ИТ-компании и его жена были вакцинированы одним субботним декабрьским вечером в неназванной токийской клинике. Они заплатили 10 000 иен за каждую инъекцию. Их вакцинировал руководитель клиники, которая в субботу была официально закрыта.

По данным издания, в общей сложности были вакцинированы 15 мужчин и 3 женщины, в основном директора крупных ИТ-компаний, финансовых учреждений и производителей электроники. Один из них сообщил в письме, что заражение Covid-19 на его высоком посту будет совершенно непростительным. Он добавил, что вакцинация позволит ему посещать деловые обеды, не опасаясь заразиться.

Но обычным гражданам придется прививок ещё подождать, сообщает британская газета The Guardian. Правительство Японии объявило, что вакцинация 10 000 сотрудников медучреждений начнется в конце февраля, а в марте последует вакцинация уязвимых пожилых людей. Вакцинация простых граждан начнется не раньше апреля.

Nikkei сообщил, что премьер-министр Ёсихиде Суга лично обязался обеспечить получение достаточных доз вакцины Pfizer / BioNTech для 60 миллионов человек. Япония получит вакцины еще 20 миллионов человек из Moderna и 60 миллионов человек из AstraZeneka. Суга заявил, что подаст пример и будет одним из первых, кто будет вакцинирован.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 06.01.21

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