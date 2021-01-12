Вакцина может дать иммунитет от коронавируса на год – компания Moderna

Биотехнологическая компания Moderna считает, что ее вакцина должна защищать людей от Covid-19 как минимум на год.

«Мы ожидаем, что эффект от вакцинации продлится не менее года», – сказал главный врач Moderna Тал Закс на 39-й ежегодной конференции JP Morgan по вопросам здравоохранения.

По словам Закса, компании придется протестировать людей, чтобы увидеть, может ли добавление третьей дозы продлить защиту.

В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом примерно в месяц. Поскольку обе вакцины были изобретены только в прошлом году, никто не знает, как долго они будут защищать людей, сообщает CNN.

«Нам придется стимулировать людей на вакцинацию, чтобы увидеть, насколько хорошо работает надбавка, – сказал Закс. Мы думаем, что есть возможность повысить эффективность прекпарата, особенно для тех, кто находится в группе высокого риска».

Напомним6 что другие производители вакцин от коронавируса, в том числе центр имени Гамалея, пока не дают точной информации о том, как долго будут обеспечвать наличие антител в организме из разработки. Средний срок действия вакцин обозначается в пределах 3-6 месяцев.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.21

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