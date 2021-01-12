В Малайзии до 1 августа 2021 года введен режим ЧП

Король Малайзии Абдулла Султан Ахмад Шах объявил чрезвычайное положение до 1 августа, чтобы сдержать рост числа случаев заражения Covid-19, сообщает государственное информационное агентство Bernama.

Чрезвычайное положение может быть отменено раньше, если количество случаев заражения вирусом будет контролироваться и сокращаться до этого.

В понедельник министерство здравоохранения Малайзии объявило о более чем 2000 новых случаях заражения Covid-19 в стране, сообщает CNN.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.21

Вакцина может дать иммунитет от коронавируса на год – компания Moderna. / Ученые обнаружили эффективность полыни в борьбе с коронавирусом. / Южноуральский минздрав максимально сократил информацию о смертности среди зараженных коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»