ВОЗ: коллективного иммунитета в 2021 году не будет, несмотря на вакцины

Всемирная организация здравоохранения предупреждает – несмотря на появившиеся вакцины, коллективного иммунитета от коронавируса нового типа в 2021 году добиться не удастся.

Как рассказала на брифинге, посвященном вопросам пандемии ковида научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминамтан, главный вопрос в выработки устойчивости к Covid-19 состоит в том, что необходимо привить огромное количество людей. Соответственно, также необходимо выработать миллиарды доз вакцин, на что потребуется время. Пока же в ВОЗ призывают проявить терпение, продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, что позволит выиграть время и уменьшить нагрузку на системы здравоохранения в мире.

Со своей стороны, директор по здравоохранению Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Эмануэле Капобьянко предупредил о «потенциальном ложном чувстве безопасности из-за внедрения вакцин».

Напомним, что в ходе пандемии коронавируса во всем мире за год умерло 1,9 миллиона человек. Число переболевших приближается к 90 миллионам человек. Страна-лидер по заболеваемости и смертности от коронавируса – США.

Женева, Елена Васильева

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