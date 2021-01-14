Мир будет жить с коронавирусом вечно – глава Moderna

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель предупредил в среду, что коронавирус SARS-CoV-2, пандемия которого парализовала мировую экономику и наполнила больницы, останется с нами навсегда. Об этом он сообщил на медицинской конференции, организованном JPMorgan, сообщает CNBC.

«Мы думаем, что будем жить с вирусом вечно», – сказал Бансель во время дискусии. Он согласен с тем, что вирус станет эндемическим, и будет постоянно присутствовать в обществе, хотя и в меньших масштабах. «SARS-CoV не исчезнет», – добавил Бансел.

Директор компании «Модерна» также добавил, что официальные лица и эксперты здравоохранения будут постоянно контролировать новые варианты вируса, чтобы ученые могли производить вакцины для борьбы с ними.

Исследователи фармацевтической компании Pfizer заявили на этой же конференции, что вакцина, разработанная ими совместно с немецкой компанией BioNTech, кажется эффективной против мутации, произошедшей в Великобритании, а также против другой мутации, обнаруженной в Южной Африке.

Вашингтон, Елена Васильева

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