Китай сообщает об очередном росте числа новых случаев Covid-19

В Китае продолжает регистрироваться рост числа новых ежедневных случаев заражения Covid-19, при этом Национальная комиссия здравоохранения страны сообщила о 144 новых случаях за четверг.

Из этих случаев 135 – передача инфекции внутри страны:

90 в провинции Хэбэй

43 в провинции Хэйлунцзян

1 в Гуанси автономном районе

1 в провинции Шэньси

Китай также сообщил о 66 бессимптомных случаях заболевания, из которых 55 –заражение внутри страны. Как напоминает CNN, китайские чиновники здравоохранения отдельно регистрируют бессимптомные случаи и не учитывают их в общей статистике.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.01.21

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