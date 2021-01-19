Энергичная вакцинация пока не помогла остановить пандемию ковида в Израиле

В Израиле со второй декады ноября число инфицированных COVID-19 неуклонно растет. Ни массовая вакцинация, начатая 20 декабря, ни третий карантин, который действует в стране с 27 декабря, ничего не изменили. По словам израильского комиссара по коронавирусу Нахмана Эша, это увеличение может быть связано с быстрым распространением более заразной британской мутации. Чтобы вакцина подействовала, требуется около двух недель.

Министерство здравоохранения сообщило, что в воскресенье в Израиле было выявлено еще 5616 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 9,1 процента тестов оказались положительными.

В конце прошлой недели ежедневно регистрировалось более 9000 подтвержденных случаев. В стране 1130 человек с COVID-19 находятся, по данным медиков, в тяжелом состоянии, в том числе 276 – на ИВЛ. Всего в стране, напомним, проживает 8,8 миллиона человек.

Число инфицированных быстро растет, хотя Израиль проводит массовую вакцинацию – самую энергичную в мире, если пересчитывать на душу населения. К воскресенью 2 миллиона 116 257 израильтян получили вакцину, а 309 065 уже получили обе дозы. Вакцина Pfizer будет действовать примерно через две недели после введения.

По словам израильского комиссара по коронавирусу Нахмана Эша, в стране идет гонка между скоростью распространения болезни и вакцинацией особенно уязвимых групп. С середины января в Израиле вакцинируются люди в возрасте 45 лет и старше.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 19.01.21

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