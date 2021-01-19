Из-за вакцин от ковида мир находится на грани катастрофического морального провала – глава ВОЗ

В то время как страны по всему миру наперегонки выпускают миллионы вакцин против коронавируса, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) откровенно предупредил о справедливости глобальной ситуации.

«Мир находится на грани катастрофического морального провала в распространении вакцин против Covid-19», – считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Обещание равного доступа находится под серьезным риском»

«В настоящее время введено более 39 миллионов доз вакцины, по крайней мере, в 49 странах с более высоким уровнем дохода. В одной стране с самым низким уровнем дохода было введено всего 25 доз вакцины. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а всего 25», – сообщил Тедрос на пресс-конференции Исполнительного комитета ВОЗ.

«Я должен быть откровенным ... цена этой неудачи будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», – добавил он.

«В конечном итоге эти действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания», – отметил Тедрос, которого цитирует CNN.

Глава ВОЗ добавил, что «равенство в доступе к вакцинам – это не просто моральный императив, это стратегический и экономический императив», и призвал к более справедливому распределению препаратов по всему миру.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 19.01.21

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