Независимые эксперты раскритиковали Китай и ВОЗ за медлительность в сдерживании вспышки Covid-19

Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли бы действовать быстрее и решительнее, чтобы сдержать начало вспышки Covid-19, заявила в понедельник Независимая группа экспертов.

В своем втором промежуточном отчете находящаяся в Швейцарии Независимая группа по обеспечению готовности к пандемии и ответным мерам определила, что Пекин мог бы более энергично применять меры общественного здравоохранения, когда случаи заболевания были впервые обнаружены в городе Ухань в провинции Хубэй.

«Для комиссии ясно, что меры общественного здравоохранения могли быть применены более решительно местными и национальными органами здравоохранения в Китае в январе (2020 г.)», – говорится в отчете.

По данным городских властей, первые случаи заболевания в Ухане произошли в период с 12 по 29 декабря 2019 года. О случаях заболевания не сообщалось в ВОЗ до 31 декабря. К тому времени, когда Ухань был заблокирован 23 января 2020 года, вирус уже распространился на Японию, Южную Корею, Таиланд и Соединенные Штаты.

Несколько стран, в первую очередь США и Австралия, обвинили Пекин в преуменьшении серьезности вспышки на ранних стадиях и в предотвращении эффективных ответных мер, пока не стало слишком поздно.

Независимая группа под сопредседательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшего президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф также раскритиковала ВОЗ за то, что она слишком долго тянула с реакцией на новый вирус, и призвала к реформам в ООН.

Несмотря на предупреждение о случаях заболевания к концу декабря 2019 г., ВОЗ не созывала свой комитет по чрезвычайным ситуациям до 22 января 2020 г., а затем ждала до 30 января, прежде чем объявить международную чрезвычайную ситуацию.

«Непонятно, почему комитет не собрался до третьей недели января, и неясно, почему он не смог договориться об объявлении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, когда он был впервые созван», – говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается, что ВОЗ не объявила вспышку пандемией до 11 марта 2020 года, после того как некоторые эксперты в области здравоохранения и средства массовой информации уже начали использовать этот термин. К тому времени во всем мире было уже 118 000 случаев заболевания и более 4 000 смертей.

Женева, Александра Столицына

Женева. Другие новости 19.01.21

Россия поможет жителям ЛНР и ДНР получить прививки от коронавируса. / Крым и Санкт-Петербург лидируют по темпам прироста COVID-19. / «Ситуация позитивная»: Собянин оценил коронавирусную обстановку в Москве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»