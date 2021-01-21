Вакцинированные люди защищены от новых вариантов Covid-19 – исследование

Новое исследование, проведенное на этой неделе, дает обнадеживающие доказательства того, что люди, вакцинированные против коронавируса, будут защищены и от появляющихся его новых штаммов, в том числе британского и из Южной Африки.

Две группы протестировали два новых варианта против крови, взятой у людей, получивших полную двухкурсную дозу вакцины от ковида, сообщает CNN.

Группа под руководством доктора Мишеля Нуссенцвейга из Университета Рокфеллера проверила плазму, взятую у 20 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer / BioNTech или Moderna в рамках клинических испытаний.

Они обнаружили, что вакцины вызывают сильные реакции антител, кроме того клетки продолжают вырабатывать новые антитела в течение нескольких месяцев.

«Мы измерили их ответы антител к вирусу дикого типа. Затем мы взяли их плазму и измерили имунный ответ по отношению к новым вариантам ковида», – рассказал Нуссенцвейг CNN.

Вирус дикого типа – это общее название циркулирующего вируса, который не изменился в достаточной степени, чтобы его можно было назвать штаммом.

Различные мутации в вирусах, действительно, позволили ускользнуть от некоторых типов антител, говорят исследователи, но тела добровольцев бросили на вирусы целую армию других типов антител – сообщила команда в предпечатном исследовании, не прошедшем экспертную оценку и опубликованном в Интернете.

«Когда вы начинаете объединять все эти смеси антител, это означает, что вместе они могут бороться против штаммов вируса», – рассказал Нуссенцвейг. По его словам, в целом реакция испытуемых на вирус была настолько подавляющей, что не имело значения, против какого из вариантов ковида идет борьба.

«Что мы действительно хотим сделать с помощью вакцинации, так это не допустить попадания людей в больницу», – добавил Нуссенцвейг.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.01.21

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