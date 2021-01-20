В Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer

В Израиле поставили под сомнение заявленную эффективность вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Глава оперативного штаба по борьбе с пандемией профессор Нахман Эш заявил, что первая доза вакцины Pfizer обеспечивает меньшую защиту от Covid-19, чем первоначально указывала американская фармацевтическая фирма, и предупредил, что она может не защитить от новых штаммов вируса. Об этом пишет издание The Times of Israel.

По его словам, многие люди заразились между первой и второй прививками Pfizer, и похоже, что защита, обеспечиваемая первой дозой, «менее эффективна, чем мы думали». Данные о защитном эффекте первой дозы «ниже, чем представила компания Pfizer», отметил профессор.

По данным Минздрава Израиля, через месяц после начала массовой вакцинации более 12 400 человек дали положительный результат на коронавирус после введения первой дозы. Это число включает 69 человек, получивших и вторую дозу.

По состоянию на вторник,19 января, более 2 миллионов израильтян получили первую прививку от Pfizer, более 400 тыс. – вторую.

Эш также заявил, что не уверен, что вакцина Pfizer / BioNTech может защитить от мутировавших вариантов коронавируса.

Спустя месяц после начала кампании вакцинации чиновники Министерства здравоохранения Израиля надеялись увидеть снижение ежедневных заражений итяжелых случаев Covid-19, но в настоящее время такой тенденции нет.

По оценкам представителей здравоохранения, более заразный «британский» вариант коронавируса является причиной 30-40% текущих инфекций и станет доминирующим штаммом в Израиле в течение нескольких недель, заявил Эш.

Профессор рекомендовал продлить общенациональный локдаун на две недели до 4 февраля, заявив, что индекс репродукции, ключевой показатель передачи коронавивируса, снижается, но потребуется еще несколько дней, чтобы ощутить полный эффект карантинных мер.

Напомним, в американской компании Pfizer заявляли, что ее вакцина эффективна примерно на 52% после введения первой дозы и увеличивается до 95% через несколько дней после получения второй дозы.

Тель-Авив, Наталья Петрова

Тель-Авив. Другие новости 20.01.21

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