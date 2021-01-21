Жителей одного из районов Пекина заперли дома из-за коронавируса

Всех жителей района Дасин в Пекине заперли на карантин из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом.

Люди, желающие покинуть округ, должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение трех дней, говорится в уведомлении округа.

Более 24000 жителей вокруг очага заражения в Дасине также попросили оставаться дома до дальнейшего уведомления, сообщает CNN.

По данным городской комиссии по здравоохранению, с воскресенья в районе Дасин зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания корконавирусной инфекцией нового типа.

Школам и образовательным учреждениям по всему Пекину необходимо будет завершить очное обучение к субботе, а детские сады с сегодняшнего дня закрыты. Между тем, студентам университетов и колледжей не рекомендуется покидать Пекин без крайней необходимости.

Отметим, что Национальная комиссия здравоохранения Китая в среду сообщила о 144 новых случаях Covid-19 по всей стране, включая 18 завезенных инфекций. Из 126 случаев местной передачи 68 были зарегистрированы в Хэйлунцзяне, 33 – в Цзилине, 20 – в Хэбэе, два – в Пекине, два – в Шаньси и один – в Шаньдуне.

Кроме того, по всей стране было зарегистрировано 113 бессимптомных инфекций, 16 из которых были завозными. В Китае бессимптомные случаи учитываются отдельно.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 21.01.21

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