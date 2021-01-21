Китай вводит новые ограничения, чтобы не допустить вспышки ковида во время празднования Лунного Нового года

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) объявила о ряде ограничений на поездки внутри страны, чтобы сдержать распространение Covid-19, поскольку страна готовится к массовому перемещению людей для празднования Лунного Нового года.

Миллионы китайских рабочих-мигрантов, которые планируют вернуться в сельскую местность, теперь должны представить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение семи дней после отъезда.

Тесты должны сдать:

Люди из районов среднего или высокого риска

Персонал карантинного центра

Работники пищевой промышленности холодовой цепи

Транспортные рабочие

Людям из районов со средней или высокой степенью риска не рекомендуется вообще путешествовать во время отпуска.

Тем, кто путешествует и имеет отрицательный результат анализов, не нужно помещать в карантин по прибытии. Они будут обязаны следить за своим здоровьем с помощью ежедневных проверок температуры и симптомов, а также проходить два других теста на седьмой и 14-й день после прибытия.

Новые меры вступят в силу с 28 января и продлятся до 8 марта, сообщает CNN.

Пекин, Александра Столицына

Пекин. Другие новости 21.01.21

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