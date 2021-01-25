Жители города на северо-востоке Китая остались без еды и лекарств из-за коронавируса

Жители города на северо-востоке Китая пожаловались в соцсетях на то, что из-за строгой изоляции из-за коронавируса им не хватает еды и лекарств, что вызвало бурю онлайн-шума и извинений со стороны местных властей.

Тунхуа, город с населением около 2 миллионов человек в провинции Цзилинь, был заблокирован с 18 января из-за роста числа зараженных Covid-19, сообщает CNN. Все рейсы, поезда, автобусы и такси в и из города были приостановлены, а жителям запрещено покидать свои дома.

Согласно ограничениям, люди должны заказывать предметы первой необходимости через Интернет, а доставляют их волонтеры.

Однако на прошлой неделе жители Тунхуа жаловались в китайских социальных сетях на задержку доставки, что привело к нехватке продуктов питания, лекарств и детских молочных смесей.

Ответная реакция: сообщения жителей вызвали волну критики в адрес властей Тунхуа, при этом некоторые обвиняли местных чиновников в пренебрежении к средствам к существованию людей в целях достижения целей контроля над эпидемией.

После негативной реакции городские власти признали в воскресенье, что доставка предметов первой необходимости «несвоевременна и недоступна» для некоторых жителей, сославшись на нехватку рабочей силы.

«Муниципальный комитет партии и муниципальное правительство приносят искренние извинения», – сказал заместитель мэра Цзян Хайянь на пресс-конференции.

В воскресенье вечером некоторые жители разместили в Интернете фотографии полученных ими пакетов с едой, но многие другие заявили, что все еще ждут свою доставку.

Правительство Тунхуа заявило в понедельник, что овощи были доставлены почти 67 000 домохозяйств, и более 7 000 официальных лиц и волонтеров продолжат раздавать еду остальным жителям.

Резкий контраст: некоторые пользователи социальных сетей указали на несоответствие между жесткими мерами изоляции в Тунхуа и более гуманной политикой карантина в некоторых крупных городах.

В Шанхае правительство хвалили за то, что оно разрешило жителям районов со «средней степенью риска» привозить своих домашних животных в назначенные правительством отели на карантин.

Муниципальное правительство Пекина заявило, что разрешит каждой семье оставить одного члена семьи дома для ухода за домашними животными, если им будет приказано перейти на карантин, сообщает CNN.

Тунхуа, Елена Васильева

Тунхуа. Другие новости 25.01.21

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