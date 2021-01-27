В США умышленно испортившему 500 доз вакцины от Covid-19 грозит тюрьма

В США бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center признался в умышленной порче более 500 доз вакцины от коронавируса, произведенной компанией Moderna. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

Инцидент произошел в декабре в городе Милуоки, штат Висконсин. Медработник вытащил емкости с препаратом от коронавируса из холодильника и вовремя не поставил их обратно. В результате этого порядка 500 доз вакцины оказались непригодными для использования. Сначала предполагалось, что мужчина просто допустил ошибку.

Позже медработник признался, что специально испортил препарат. Мужчина заявил, что он скептически относится к вакцинам в целом и к препарату данного производителя в частности.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый является сторонником теории заговора, он верит, что вакцина якобы небезопасна для людей, может навредить им и изменить ДНК. Теперь бывшему сотруднику медцентра может грозить до десяти лет тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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