Ученые объяснили, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Ученые Йельского университета в США провели исследование, чтобы выяснить, почему мужчины в 1,7 раза чаще женщин умирают от коронавирусной инфекции.

Как отметили специалисты, такую тенденцию можно объяснить тем, что женщины имеют две Х-хромосомы, богатые генами, которые регулируют иммунный ответ. Кроме того, защитную функцию выполняет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование.

Мужские гормоны андрогены, напротив, усиливают способность вируса инфицировать клетки, говорится в исследовании. Мужчины старше 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на коронавирус, а сильная компенсаторная реакция со стороны других составляющих иммунной системы может привести к смертельно опасному системному воспалению – цитокиновому шторму.

Напомним, в группе риска также находятся диабетики, сердечники и люди с лишним весом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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