Мужчина оштрафован на 35 тысяч долларов за то, что 7 раз нарушил карантин

В Тайване мужчина был оштрафован на 1 миллион новых тайваньских долларов (35000 долларов) за неоднократное нарушение домашнего карантина.

По сообщениям местных СМИ, неназванный мужчина, который живет в Тайчжуне в центральном Тайване, проводил домашний карантин в своем многоквартирном доме после возвращения из командировки в материковый Китай и нарушил его как минимум семь раз.

По данным TTV News, всего за три дня мужчина семь раз покидал свой многоквартирный дом, чтобы пройтись по магазинам, починить машину и т.д. Сообщается, что он поссорился с одним из своих соседей, когда тот начал предъявлять ему претензии за то, что мужчина выходит из дома.

Местные власти подтвердили СМИ, что мужчина вернулся домой из поездки 21 января и дожжен бы по правилам Тайваня14 дней сидеть на домашнем карантине.

Мэр Тайчжуна Лу Шиоу-янь осудил поведение мужчины как «серьезное преступление» и добавил, что этот человек «должен быть подвергнут суровому наказанию».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.01.21

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