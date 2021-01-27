Китай вакцинировал от ковида более 22 миллионов человек

В Китае введено более 22,7 миллиона доз вакцины против Covid-19, сообщил официальный представитель здравоохранения в среду перед новогодними праздниками по лунному календарю.
«В настоящее время мы проводим вакцинацию в различных местах для ключевых групп с относительно высоким риском заражения», – сказал Цзэн Исинь, заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения, во время пресс-конференции. По его словам, в эти группы входят пограничники, а также сотрудники сферы здравоохранения, транспорта и социальных служб.
«В целом, работа все еще идет гладко и упорядоченно», – сообщил Цзэн.
Китай намерен привить 50 миллионов человек своей вакциной от Covid-19 до февральских празднований Нового года по лунному календарю. В этот период страна не работает и почти месяц люди путешествуют, празднуют, активно посещают гости.
Как напоминает CNN, Китай проводит вакцинацию с июля прошлого года, препарат давали группам «высокого риска» в рамках программы экстренного использования.
Пекин, Елена Васильева
Пекин. Другие новости 27.01.21
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