Китай вакцинировал от ковида более 22 миллионов человек

В Китае введено более 22,7 миллиона доз вакцины против Covid-19, сообщил официальный представитель здравоохранения в среду перед новогодними праздниками по лунному календарю.

«В настоящее время мы проводим вакцинацию в различных местах для ключевых групп с относительно высоким риском заражения», – сказал Цзэн Исинь, заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения, во время пресс-конференции. По его словам, в эти группы входят пограничники, а также сотрудники сферы здравоохранения, транспорта и социальных служб.

«В целом, работа все еще идет гладко и упорядоченно», – сообщил Цзэн.

Китай намерен привить 50 миллионов человек своей вакциной от Covid-19 до февральских празднований Нового года по лунному календарю. В этот период страна не работает и почти месяц люди путешествуют, празднуют, активно посещают гости.

Как напоминает CNN, Китай проводит вакцинацию с июля прошлого года, препарат давали группам «высокого риска» в рамках программы экстренного использования.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 27.01.21

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