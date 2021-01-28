ВОЗ: заболеваемость коронавирусом по всему миру падает

Количество новых случаев Covid-19 во всем мире за последние семь дней снизилось на 15%. Такова статистика, озвученная Всемирной организацией здравоохранения. Это самое крупное снижение числа новых случаев заболевания в мире, зарегистрированное за период пандемии.

В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ сообщила, что за последнюю неделю во всем мире было зарегистрировано 4,1 миллиона новых случаев Covid-19. Это вторая неделя подряд, когда количество новых случаев заражения во всем мире снижается. Пик этого показателя пришелся на 4 января 2021 года, сообщает CNN.

На прошлой неделе на долю новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке пришлось более половины всех новых случаев во всем мире, а в Северной и Южной Америке зарегистрировано 47% новых случаев смерти в мире. Соединенные Штаты сообщили о более чем половине всех новых случаев, зарегистрированных в Северной и Южной Америке.

Европа сообщила о наибольшем региональном снижении числа новых случаев и сообщила о снижении числа новых случаев на 20% за последние семь дней.

За последнюю неделю число новых случаев в Африке снизилось на 16%. Наибольшее изменение смертности произошло в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, где за последнюю неделю число новых смертей снизилось на 5%.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.01.21

Американское агентство поставило Крым и Донбасс в пример Украине. / Мужчина оштрафован на 35 тысяч долларов за то, что 7 раз нарушил карантин. / Голливудские звезды предлагали взятки медикам за вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»