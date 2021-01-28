Бахрейн и Оман ввели новые ограничения, связанные к коронавирусом

Две страны Персидского залива – Бахрейн и Оман – вновь ввели ограничения в различных секторах, чтобы контролировать распространение новых вариантов коронавируса.

Министерство здравоохранения Бахрейна, к примеру, приостановило посещение школы и запретило обслуживание граждан в помещениях на три недели, начиная с воскресенья, а также призвало граждан ограничить собрания и прогулки.

«Будет увеличиваться частота тестов на обнаружение коронавируса и усилен процесс отслеживания контактов», – заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Бахрейна Валид Аль Манеа, которого цитирует CNN.

В декабре и начале января в Бахрейне была проведена активная кампания вакцинации, однако в настоящее время страна ожидает поступления новых вакцин после того, как в этом месяце компания задержала поставку вакцины Pfizer / BioNtech, сообщило на прошлой неделе министерство здравоохранения.

«Задержки с поставкой вакцины по всему миру требуют большей осторожности, и мы просим всех усилить свои обязательства, поскольку мы ждем прибытия вакцин», – сказал он.

В это же время в Омане власти запретили групповые мероприятия, в том числе спортивные, и приостановили открытие университетов. Государственные СМИ со ссылкой на заявление правительства заявили, что гражданам не рекомендуется выезжать за границу, чтобы предотвратить распространение новых вариантов коронавируса.

«Высокий комитет по контролю за коронавирусом подчеркивает, что ситуация, связанная с новыми вариантами коронавируса, чрезвычайно опасна», – заявило государственное информационное агентство Омана.

Обе страны не уточнили, какие варианты коронавируса распространяются в их странах.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.01.21

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