В России за минувшие сутки выявили более 19 тысяч новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 19 тысяч 32 новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего заболевших в Санкт-Петербурге – 2 тысячи 512. В Москве – 2 тысячи 430, в Московской области – 1 тысяча 69. Четвертая в списке Нижегородская область с показателем 472.

29 января в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 512 случаев смерти от COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 млн 832 тыс 80 зараженных. Скончались 72 тысяч 697. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве – 13,3 тыс, в Санкт-Петербурге – 9,6 тыс и Подмосковье – 3,7 тыс.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.21

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