Никарагуа разрешило экстренное применение вакцины «Спутник V»

Никарагуа выдало разрешение на экстренное использование российской вакцины против Covid-19 Sputnik V, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Никарагуа – шестая страна в Латинской Америке, которая зарегистрировала российский препарат, после Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Парагвая и Мексики.

Согласно заявлению РФПИ, некоторые преимущества использования вакцины Sputnik V заключаются в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, а стоимость вакцины составляет менее 10 долларов за прививку, что делает ее «доступной во всем мире».

В заявлении РФПИ генеральный директор Кирилл Дмитриев сказал: «Высокая эффективность, безопасность, простота распространения и доступность позволяют регулирующим органам во всем мире включать Sputnik V в свой национальный портфель вакцин».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.02.21

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